Velletri Utilizzava denaro pubblico per retribuire irregolarmente un collaboratore Misura interdittiva nei confronti di un funzionario del Tribunale

A Velletri, un funzionario del Tribunale è stato coinvolto in un procedimento che riguarda l’uso di fondi pubblici per pagamenti non conformi. Le autorità hanno messo in atto una misura interdittiva, segnando un intervento nelle attività del funzionario. L’operazione rientra in un’indagine volta a verificare le modalità di gestione delle risorse pubbliche nel settore.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa

Velletri: usava soldi pubblici per pagare un ex dirigente, sospeso funzionario TribunaleScandalo al Tribunale di Velletri: un funzionario accusato di peculato per uso irregolare di fondi pubblici.

Discussioni sull' argomento Caccia: oltre 400mila firme presentate al Parlamento; Indagato un funzionario del Tribunale di Velletri: avrebbe sottratto ben 72mila euro dalle procedure contabili.

VELLETRI – Funzionario del Tribunale utilizza soldi pubblici per retribuire un collaboratore: sospesoSecondo gli investigatori, prelevava i soldi custoditi in cassaforte per pagare un collaboratore che lavorava nel Palazzo di Giustizia in maniera abusiva. Ma il denaro versato in contanti dagli utenti ... tiburno.tv

Velletri, dirigente del tribunale indagato per la sparizione di 72mila euroLa Guardia di Finanza accerta irregolarità nell’ufficio notifiche e uso di denaro per retribuire un ex funzionario in pensione ... rainews.it

