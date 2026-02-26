Il capitano della squadra ha commentato l’andamento della stagione, sottolineando come siano importanti gli aspetti positivi e invitando a non perdere di vista i risultati raggiunti. Ha inoltre espresso dispiacere per alcuni infortuni che hanno penalizzato il gruppo, ma ha insistito sulla necessità di mantenere il focus sul lavoro svolto. La squadra si prepara ora alle prossime sfide ufficiali.

Firenze, 26 febbraio 2026 - Con una fatica immane, e dopo centoventi minuti, la Fiorentina supera il playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. 0-3 per i polacchi al 90', poi le reti di gigliate e la papera finale di De Gea, per un 5-4 complessivo che qualifica la Fiorentina. Domani, a proposito, il sorteggio a Nyon degli Ottavi di finale. Questa l'analisi di Paolo Vanoli al termine della gara. "A questa squadra era già successo in estate ed è risuccesso stasera, però non dobbiamo guardare tutto negativo ma essere felici di essere passati imparando dagli errori. Con il passare della partita la squadra è uscita, quindi ora riposiamoci e concentriamoci sulla prossima partita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vanoli: "Guardiamo le cose positive, non buttiamo tutto. Peccato per gli infortuni"

