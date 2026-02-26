Vangelo del 26 febbraio 2026 | chiedete cercate bussate La fede spalanca le porte

Meditiamo il Vangelo del 26 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Gesù esorta a chiedere, cercare e bussare con fiducia filiale. Il Signore dona ciò che è bene, ma chiede un cuore capace di fare agli altri quel che si vorrebbe ricevere. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

