Vandalismo contro i mezzi di trasporto pubblico | si rafforza la vigilanza privata

Questa mattina si è svolta una riunione presso la prefettura, convocata dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro del confronto la crescente preoccupazione per atti vandalici che colpiscono i mezzi di trasporto pubblico nei Comuni di Ostuni, Cellino San Marco e Cisternino. È stata analizzata la situazione e valutate misure per rafforzare la vigilanza privata nelle aree interessate.

Si è tenuta questa mattina presso la prefettura una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Guido Aprea, per l'esame sulla situazione della sicurezza pubblica nei Comuni di Ostuni, Cellino San Marco e Cisternino, e sui recenti atti vandalici.