Van Ginkel su Inzaghi | Non aveva una grande gestione del gruppo Muntari rischiò …

Marco Van Ginkel si è da poco ritirato dal calcio giocato. Nella sua intervista a Gazzetta.it l'ex centrocampista ha parlato anche della sua esperienza con il Milan: "Fu una trattativa lampo, chiusa l’ultimo giorno di mercato. Il mio agente mi chiamò all’improvviso dicendomi: ‘Dobbiamo subito prendere un jet per Milano’. Ricordo il colloquio con Pippo Inzaghi nel suo ufficio il primo giorno a Milanello. Doveva farmi vedere alcune slide su come muovermi in campo, ma parlava in italiano. Non capivo niente. A un certo punto gli dissi: ‘Mister, non parlo la sua lingua’. Lui fece finta di capire e provò con l’inglese, anche se non si capiva granché". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

