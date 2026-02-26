A 33 anni Marco Van Ginkel ha detto basta: ha salutato il calcio senza rimpianti per dedicarsi alla famiglia, dopo una carriera fatta di successi - cinque trofei con il Psv - e sofferenza, con ben sette operazioni, tra cui un ginocchio che non gli ha mai dato tregua. “Non ho mai fatto del dolore un alibi, sono sempre andato avanti”. A soli 20 anni Mourinho lo chiama al Chelsea (“Mi stimava”), nonostante un crociato destinato a rompersi poco dopo ma che non fermerà la sua ascesa. Il suo rapporto con l’Italia è particolare: Van Ginkel incontra Sarri (“Fumava sempre”), Conte (“Un martello) e Pippo Inzaghi (“Non aveva una grande gestione del gruppo”). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Van Ginkel: "Sarri fumava sempre, Conte un martello e quel corto circuito con Inzaghi al Milan: vi racconto tutto"

Leggi anche: Ex Milan, Van Ginkel dice addio al calcio: il centrocampista olandese si ritira a 33 anni

“Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza, tanto vi racconto sempre tutto. Ho un problema al diaframma da molto tempo”: così Antonella Clerici“Ho un problema al diaframma da molto tempo, ogni tanto fatico a respirare”: così Antonella Clerici, durante la puntata di È Sempre Mezzogiorno del...