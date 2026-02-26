Roma, 26 febbraio 2026 - Dove c'è Wout Van Aert, purtroppo, l'imprevisto è dietro l'angolo: neanche quest'anno prenderà parte all'Omloop Nieuwsblad, e il suo debutto in stagione è stato posticipato. La sua assenza si fa sentire in un calendario già ricco di appuntamenti importanti e le ragioni di questa scelta sono ancora da chiarire.

Roma, 26 febbraio 2026 - Dove c'è Wout Van Aert, purtroppo, l'imprevisto è dietro l'angolo: neanche il tempo di segnare sul calendario il debutto stagionale per la Omloop Nieuwsblad 2026, in programma sabato 28 febbraio e potenziale teatro del primo faccia a faccia su strada con Mathieu Van Der Poel (alla prima assoluta in questa corsa) dopo le tante battaglie nel ciclocross, che il belga è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un malanno. L'annuncio del forfait di Van Aert A dare la cattiva notizia è stata la Visma-Lease a Bike tramite un comunicato apparso sulle proprie pagine ufficiali. "Wout Van Aert non potrà partecipare alla Omloop Het Nieuwsblad di sabato, poiché si è ammalato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Van Aert, niente Omloop Nieuwsblad 2026 e debutto stagionale rinviato

