Valori del Pm10 oltre la soglia | scattano le misure antinquinamento a Milano e in altre 5 province

Le condizioni atmosferiche anomale hanno portato a un aumento dei livelli di PM10 oltre la soglia consentita, attivando le misure antinquinamento in varie zone. La mancanza di pioggia e il vento insufficiente hanno contribuito al ristagno degli inquinanti nell’aria, spingendo le autorità a intervenire per limitare le emissioni e tutelare la qualità dell’aria.

Milano, 26 febbraio 2026 – Caldo anomalo, nessuna precipitazione e pochissimi vento. Le province coinvolte Le condizioni ideali per il proliferare dell’inquinamento atmosferico e infatti i dati registrati da Arpa Lombardia ieri, mercoledì 25 febbraio, hanno certificato il superamento per il secondo giorno consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di Pm10 nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza Brianza. Considerate anche le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, a partire da domani, venerdì 27 febbraio 2026, saranno attive le misure temporanee antinquinamento di primo livello in queste province. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valori del Pm10 oltre la soglia: scattano le misure antinquinamento a Milano e in altre 5 province Pm10 oltre i limiti, scattano le misure antinquinamento a Milano, Monza e CremonaMilano, 11 dicembre 2025 - Perdura il campo di alta pressione di origine subtropicale sulla Lombardia e inevitabilmente cresce lo smog. Avellino, PM10 oltre la soglia: scattano le misure urgenti sino al 20 dicembreAVELLINO – I livelli di PM10 hanno superato la soglia di attenzione in più della metà delle stazioni di monitoraggio cittadine. Temi più discussi: Inquinamento: a Latina nessuna criticità, ma valori oltre i prossimi limiti Ue. Cosa fare entro il 2030; Smog oltre i limiti, blocco del traffico a Verona da giovedì 26 febbraio 2026: i veicoli coinvolti; Smog in calo, svolta per Rimini: crollano gli sforamenti di Pm10. I dati tra i migliori in Regione; Allerta smog, restano in vigore le misure emergenziali. Valori del Pm10 oltre la soglia: scattano le misure antinquinamento a Milano e in altre 5 provinceSaranno attive da venerdì 27 febbraio, come previsto dalla delibera regionale. Dove si applicano e cosa prevedono ... ilgiorno.it PM10 oltre i limiti: scattano le misure antinquinamentoI dati registrati da Arpa Lombardia ieri, mercoledì 25 febbraio, hanno certificato il superamento per il secondo giorno consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle prov ... primamilanoovest.it Le proiezioni fornite da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10 rendono necessario il provvedimento - facebook.com facebook #PMTerredargine #PLinforma #viabilitàCarpi #liberiamolaria lunedì #23febbraio giornata di bollettino valori PM10Rilevati valori oltre i limiti consentitiDa domani ritornano le #misuremergenziali x.com