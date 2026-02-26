Vallefoglia domina Kaposvári 3-0 in Challenge Cup | patron Angeli e Bartolucci esultano

La conquista della finale di Challenge Cup segna una tappa significativa per Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: la formazione marchigiana ha superato in tre set il KGH Kaposvári e ora si prepara a sfidare in finale una squadra greca. L’esito della semifinale evidenzia una crescita collettiva, una gestione accurata delle fasi di gioco e una risposta decisa nei momenti decisivi. Il successo contro l’avversario ungherese ha consentito l’accesso all’atto conclusivo della competizione continentale, dove l’obiettivo sarà affrontare il Panathinaikos Atene. Le greche hanno eliminato le connazionali del Panionios Nea Smyrni, imponendosi 3-2 anche nella sfida casalinga e confermando un equilibrio tra potenza offensiva e solidità difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

