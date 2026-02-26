Nella 29ª giornata di Eurolega, Valencia ha messo a segno 68 punti contro Baskonia, segnando un record nei primi 20 minuti di gioco. La partita ha visto un ritmo serrato e una prestazione offensiva molto efficace da parte della squadra valenciana, che ha mantenuto il vantaggio per tutta la prima metà. Questa performance rimarrà sicuramente nelle statistiche della competizione.

Tonight’s 68 points for @valenciabasket against Baskonia are the most points ever scored by any team in a first half?? #EveryGameMatters pic.twitter.comEqKgnPJwnW Il Valencia Basket entra in campo con determinazione contro Baskonia, sfruttando l’energia di un momento positivo e imponendo ritmo e concentrazione fin dai primi possessi. La gara si sviluppa su un livello alto di intensità, con un dominio netto che riflette una serata priva di sbavature e una gestione efficace del punteggio. Il punteggio finale segna 76-108 in favore del Valencia, con i padroni di casa costretti a inseguire per gran parte della sfida. Particolarmente cruda la fotografia del primo tempo, chiuso con 68 punti segnati dai Taronja, valore che rappresenta un nuovo record della competizione per la metà di gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Valencia domina il Baskonia nella 29ª giornata di Eurolega

