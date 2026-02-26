Valanga in Valtellina | due morti e un sopravvissuto tra i laghi

Una valanga ha investito un gruppo di escursionisti nella zona dei laghi di Cancano, in provincia di Sondrio. L’incidente si è verificato sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, coinvolgendo diverse persone che erano impegnate in attività outdoor. Le operazioni di soccorso sono in corso per recuperare eventuali dispersi e assistere i sopravvissuti.

Una valanga ha travolto un gruppo di escursionisti sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, nella zona dei laghi di Cancano, in provincia di Sondrio. L'incidente, avvenuto alle 10:23 di questa mattina, ha causato la morte di due persone, un uomo e una donna tra i 20 e i 30 anni, entrambi residenti in Valtellina. Un terzo escursionista, sopravvissuto, ha dato l'allarme e non ha riportato ferite gravi. I soccorsi, attivati da Sondrio e Bergamo, sono intervenuti rapidamente, ma non hanno potuto evitare la tragedia. La zona del Monte Cornaccia è nota per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per i rischi legati alle valanghe, soprattutto in questo periodo dell'anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

