valanga in valdidentro sondrio morti un uomo e una donna tra i 20 e i 30 anni

Una drammatica tragedia ha scosso le Alpi lombarde nella mattinata di ieri, quando una valanga si è staccata dal versante sud-ovest del Monte Cornaccia, travolgendo due escursionisti o sciatori, un uomo e una donna, di età stimata tra i 20 e i 30 anni. L’allarme è scattato poco prima delle 10.30, quando altri escursionisti presenti in zona hanno assistito al distacco della neve e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Il Soccorso alpino, insieme all’ elisoccorso di Sondrio e Bergamo, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, è intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente. Nonostante l’arrivo immediato delle squadre di emergenza e la rapidità delle operazioni di ricerca, entrambi gli individui sono stati ritrovati senza vita, travolti completamente dalla massa nevosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

