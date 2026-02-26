Valanga in Valdidentro morti 2 scialpinisti |     una donna di 28 anni e un uomo di 33 ?Sotto i loro piedi si è staccato un cornicione di neve

Due scialpinisti sono deceduti in una valanga nella zona di Valdidentro, in provincia di Sondrio. La neve si è staccata improvvisamente, travolgendoli mentre si trovavano sul versante sudovest del Monte Cornaccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno effettuato le operazioni di recupero. La dinamica dell’incidente sta ancora venendo ricostruita dagli inquirenti.

Le pale scavano nella neve mentre l’elicottero continua a sorvolare l’area sopra le dighe di Cancano. A Valdidentro (Sondrio) le operazioni di soccorso sono ancora in corso dopo il distacco di una valanga, quando mancavano pochi minuti alle 11 di oggi, che ha coinvolto tre persone impegnate in un’escursione in quota, sul versante sud ovest del monte Cornaccia. Due le vittime, un uomo e una donna giovani, sono stati individuati e recuperati senza vita dalla massa nevosa: lei ha 28 anni ed era di Bormio, lui 33 e viveva a Grosotto. Entrambi sono residenti in zona. Valutato sul posto senza necessità di ospedalizzazione un altro scialpinista, testimone dell'evento ma non coinvolto direttamente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

