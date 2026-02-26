Valanga in Valdidentro due scialpinisti morti | una donna di 28 anni e un uomo di 33

Una valanga ha coinvolto due scialpinisti in Valdidentro, provocando la loro morte. L’incidente è avvenuto sul versante sudovest del Monte Cornaccia, dove soccorritori e forze specializzate sono intervenuti sul posto. La zona è stata immediatamente delimitata mentre le operazioni di recupero sono in corso. La dinamica dell’accaduto è al centro delle indagini in queste ore.

Le pale scavano nella neve mentre l'elicottero continua a sorvolare l'area sopra le dighe di Cancano. A Valdidentro (Sondrio) le operazioni di soccorso sono ancora in corso dopo il distacco di una valanga, quando mancavano pochi minuti alle 11 di oggi, che ha coinvolto tre persone impegnate in un'escursione in quota, sul versante sud ovest del monte Cornaccia. Due le vittime, un uomo e una donna giovani, sono stati individuati e recuperati senza vita dalla massa nevosa: lei ha 28 anni, lui 33. Entrambi sono residenti in zona. Valutato sul posto senza necessità di ospedalizzazione un altro scialpinista, testimone dell'evento ma non coinvolto direttamente.

