valanga in valdidentro due morti

Due persone hanno perso la vita a causa di una valanga che si è staccata questa mattina in Valdidentro, in provincia di Sondrio. L'incidente si è verificato intorno alle 10, coinvolgendo un'area frequentata da escursionisti e sciatori. Le operazioni di soccorso sono in corso per recuperare eventuali sopravvissuti e per verificare le condizioni sul luogo dell'evento.

AGI - Una valanga in Valdidentro, in provincia di Sondrio, ha causato la morte di due persone. L'evento è avvenuto alle 10.23 e le vittime sarebbero un uomo e una donna di 20-30 anni. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elisoccorso di Sondrio e di Bergamo. C'è un sopravvissuto È stato lui ad allertare i soccorritori. L'uomo è stato valutato sul posto e non si è ritenuta necessaria la sua ospedalizzazione. Le due vittime invece sarebbero due valtellinesi. La tragedia è avvenuto sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, nella zona dei laghi di Cancano. 🔗 Leggi su Agi.it

