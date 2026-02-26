Vajont è polemica sul progetto di un nuovo impianto idroelettrico

Un nuovo progetto di impianto idroelettrico è stato recentemente presentato ai piedi della diga del Vajont, suscitando reazioni contrastanti tra i residenti di Erto e Longarone. La proposta ha già acceso discussioni tra la comunità locale, che si divide tra chi sostiene le potenzialità di sviluppo e chi teme rischi ambientali e sociali. La questione si fa sempre più dibattuta tra gli abitanti delle zone coinvolte.

Il progetto di un nuovo impianto idroelettrico ai piedi della diga del Vajont è stato appena depositato ma già divide gli abitanti di Erto e Longarone. Era il 1963 quando una enorme frana causo la fuoriuscita dal bacino artificiale di 50 milioni di metri cubi di acqua. Furono quasi duemila le vittime di una tragedia senza precedenti.