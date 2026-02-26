Vaciago vede il bicchiere mezzo pieno | Ieri la Juve ha mandato un messaggio in primis a se stessa Zhegrova? Errore grave quanto quello di Pinheiro

Un commento sulla partita di ieri sera si concentra sulla reazione del giornalista di fronte alla rimonta della Juventus, sottolineando come la squadra abbia inviato un segnale importante a se stessa. Vaciago analizza anche un episodio chiave, paragonandolo a un errore passato di pari gravità, e commenta le decisioni arbitrali che hanno influito sull’andamento dell’incontro. La serata ha suscitato emozioni intense e diverse opinioni tra gli spettatori.

André Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Ecco di chi si tratta David Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Le ultimissime Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago vede il bicchiere mezzo pieno: «Ieri la Juve ha mandato un messaggio in primis a se stessa. Zhegrova? Errore grave quanto quello di Pinheiro» Zhegrova scrive ai tifosi dopo l’errore in Juve Galatasaray: ha mandato questo messaggio per ‘scusarsi’ del gol sbagliato – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Roma-Milan, Gasperini vede il bicchiere mezzo pieno: «Ne usciamo forti»