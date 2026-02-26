Sul palco di Sanremo 2026 le onde sono protagoniste di molte interpretazioni. Da quelle ispirate all'oceano di Pilar Fogliati a quelle che richiamano ricordi e speranze di Mara Sattei, passando per le atmosfere da sirena di Elettra Lamborghini e altre varianti. Le performance mostrano come le onde possano essere interpretate in molti modi diversi.

Come non citare a questo proposito Arisa, che ha inaugurato la settimana sanremese con un hair look da diva Old Hollywood. Le onde modellate a dovere e il volume alle radici hanno regalato quel piglio d'antan catapultandoci direttamente nei primi decenni del Novecento. Stesso stile, sebbene più contemporaneo, quello di Mara Sattei, elegantissima con le sue onde ampie, scolpite e definite. Un look, questo, non a caso definito dal suo autore, Salvo Filetti, Hair Designer di Compagnia della Bellezza, «Nostalgia del Futuro». A rompere il filo delle suggestioni rétro è stata Elettra Lamborghini, che ha portato una ventata di grinta con le sue mermaid waves extra luminose e poi Patty Pravo, che si è rifugiata in una rassicurante e sempre vincente chioma dalle onde blande. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un'idea per la testa: sul palco di Sanremo 2026 dominano le onde. Tutte le variazioni di stile

Leggi anche: Max Pezzali al Festival di Sanremo: tutte le sere sul “palco” sul mare

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: “Max Pezzali si esibirà tutte le sere sul palco della nave”Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti apre il nuovo anno con un annuncio nell’ormai tradizionale spazio ritagliatosi al Tg1: alla 76esima edizione...

Festival di Sanremo 2026: i big e le novità in arrivo - Domenica In 18/01/2026

Temi più discussi: Un'idea per la testa: dal lob di Teyana Taylor al nuovo chin bob di Beyoncé, il caschetto piace e conquista (ancora); UDI PESARO SI RACCONTA: 1945-2025… un’idea che fa storia; Sette workshop per creare un’impresa innovativa di successo: aperte le candidature alla I3P Startup Academy 2026; Un'idea per Milano: Tatarella sindaco.

Un'idea per la testa: anche per lui è frangia mania, le ispirazioni da starNon importa quale sia il taglio di capelli prediletto o lo styling preferito. Ad accomunare gusti e stili in materia hair è proprio la frangia, che permette di creare look dal piglio disinvolto, relax ... vanityfair.it

Un'idea per la testa: i tagli capelli per il nuovo anno, le ispirazioni dalle star e dai saloniAnno nuovo, taglio di capelli nuovo. Quale miglior modo di inaugurare il 2026 se non dandoci una bella sforbiciata, di quelle che tagliano tutto: passato e punte spezzate? Il cambiamento parte anche ... vanityfair.it

Elisa Neve, dal 2019 parte della super band nata da un'idea di Fabio Zaffagnini, era tra gli artisti selezionati per l'esibizione al PrimaFestival #gazzettamatin #rockin1000 #sanremo - facebook.com facebook

Nel suo “Club dei romantici”, rifugio visionario allestito a Sanremo, Tommaso Paradiso racconta la sua idea di romanticismo tra musica, calcio e vita privata x.com