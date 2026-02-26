Unical porta la broncoscopia robotica all’Ospedale dell’Annunziata

Unical ha portato un nuovo sistema di broncoscopia robotica all’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Questo strumento rappresenta una novità per la regione e permette di effettuare procedure più precise. L’ospedale si prepara a offrire un servizio più avanzato ai pazienti. La tecnologia sarà disponibile a partire da ora e potrà essere utilizzata nelle diagnosi e nei trattamenti.

Cosenza. L'Università della Calabria (Unical) ha introdotto all'Ospedale dell'Annunziata un innovativo sistema di broncoscopia robotica, il primo nel Meridione d'Italia. Si tratta del sistema endoluminale Ion, che lavorerà in sinergia con il da Vinci Single Port per la chirurgia mininvasiva, consentendo per la prima volta la continuità tra diagnosi precoce e intervento chirurgico. Le caratteristiche e le potenzialità dei due sistemi sono state illustrate durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Rettore dell'Unical, Gianluigi Greco, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar, la professoressa Franca Melfi e i direttori di Unità operative che utilizzeranno le nuove piattaforme: Michele Morelli, Michele Di Dio, Andrea Bruni, Flavio Fedele, Maria Raffaella Ambrosio e Tommaso De Bartolo.