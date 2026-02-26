ungheria e ucraina altri venti di guerra

Le tensioni tra Ungheria e Ucraina sono salite negli ultimi giorni. Il governo ungherese ha deciso di muovere le truppe per proteggere le infrastrutture energetiche del paese. Questa decisione segna un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. La notizia ha suscitato molte preoccupazioni tra gli osservatori internazionali. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi futuri.

È appena arrivata la notizia, purtroppo, che il premier ungherese Viktor Orban ha dato ordine di schierare l’esercito a difesa delle infrastrutture energetiche nazionali, in funzione chiaramente ucraina. Da settimane, infatti, infuria la polemica sull’oleodotto russo Druzhba, che rifornisce Ungheria e Slovacchia transitando però sul territorio ucraino. Due volte, nel 2025, gli ucraini l’hanno colpito, fermando brevemente il flusso di petrolio. In gennaio altro danneggiamento e nessuna riparazione. Così il petrolio non arriva più a Ungheria e Slovacchia, i due Paesi Ue più ostili al sostegno all’Ucraina e all’ipotesi di un suo ingresso nell’Unione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

I venti punti per far finire la guerra in UcrainaZelensky svela il piano per la pace, rimangono questioni problematiche, come i territori e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhizha.

Ucraina, Uk pronta a sbloccare £8mld di beni russi congelati per trasferirli a Kiev e finanziare "altri 2 anni di guerra", no di altri Paesi UeLa Gran Bretagna ha annunciato di essere pronta a sbloccare 8 miliardi di sterline dai beni russi congelati per poi trasferirli all'Ucraina, con...

Orban blocca il prestito Ue da 90 miliardi all’Ucraina: Prima riparate l’oleodotto DruzhbaOrban ferma l'aiuto da 90 miliardi all'Ucraina: Riparate l'oleodotto Druzhba. Tensione anche con la Slovacchia di Fico. ilfattoquotidiano.it

Tensione su Druzhba: Budapest rafforza la sicurezza e punta il dito contro l'UcrainaIl governo di Viktor Orban ha predisposto soldati e forze di polizia attorno a impianti energetici chiave, sostenendo che l'Ucraina starebbe ostacolando le forniture via oleodotto Druzhba e pianifican ... notizie.it

"AMICI SUOI"!! "Lo dico. Una volta per tutte di fronte alla decisione di Orban di bloccare gli aiuti Ue all’Ucraina e le sanzioni alla Russia: il diritto di veto va abolito e l’Ungheria va cacciata dalla Ue visto che la Ue non ha bisogno di Budapest mentre Budapest - facebook.com facebook

#Ucraina, quarto anniversario di guerra. Bloccato dall' #Ungheria il prestito Ue. Per la #Russia il conflitto più lungo di sempre Valentina Iannicelli x.com