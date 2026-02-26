Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La 18enne medaglia di bronzo nello sci freestyle rientra al liceo di Fassa dopo l'impresa a Milano Cortina 2026. Tutto l'istituto la festeggia Dalle vette olimpiche di Livigno ai corridoi del liceo, il passo è stato breve ma carico di emozione. Flora Tabanelli, la 18enne azzurra capace di conquistare una storica medaglia di bronzo nello sci freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026, è tornata tra i banchi di scuola. Ad accoglierla, un boato di applausi che ha trasformato l’ingresso in aula in un secondo podio. Iscritta all’ultimo anno del liceo artistico presso la Scuola Ladina di Fassa, indirizzo Design, Flora Tabanelli è stata travolta dall’affetto di compagni e insegnanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un'accoglienza da brividi per la diciottenne dopo le emozioni di Milano Cortina 2026 e quell'ultimo salto che le è valso la medaglia

