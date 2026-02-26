Una vita da restauratore nonno Carlo festeggia 106 anni | ama leggere e usa ancora la bici

Un nonno di 106 anni festeggia il suo compleanno circondato da familiari e amici. Nato in provincia di Modena e residente a Lido Adriano, ha trascorso la vita dedicandosi alla passione per la lettura e mantenendo vivo l’interesse per la bicicletta. La sua lunga esistenza è un esempio di vitalità e curiosità, testimoniando un legame forte con le tradizioni e le abitudini di sempre.

Un grande traguardo per Carlo Guerra: in bici va al bar, dove si ferma a conversare, discutere di politica e delle novità della cronaca Carlo Guerra, di origini modenesi, ma residente a Lido Adriano, ha spento 106 candeline circondato dall'affetto di figli, nipoti, pronipoti e amici. Faceva il restauratore, ama leggere e passeggiare in spiaggia. È una persona allegra, ironica, appassionata di lirica e canto. Ogni giorno si muove con la sua bicicletta e raggiunge il bar dove si ferma a conversare, discutere di politica e delle novità della cronaca. L'assessora Barbara Monti gli ha portato il saluto della città di Ravenna, congratulandosi per la sua verve e simpatia.