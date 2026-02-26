Si infiamma il dibattito sulla scarsa presenza di artiste donne tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo. La questione riguarda se le scelte del mercato e le dinamiche dell'industria musicale favoriscano o meno le cantanti femminili. La discussione si concentra sulla reale rappresentanza delle donne nel panorama musicale e sulle possibili cause di questa situazione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il direttore artistico di Sanremo risponde ai dubbi sulla scarsa presenza femminile tra i Big: «È un momento in cui arrivano più proposte dagli uomini, io valuto solo la forza dei brani» (askanews) — Polemica sulla poca presenza di donne tra i big in gara al Festival di Sanremo. «Evidentemente è un momento discografico in cui la produzione maschile è superiore a quella femminile» ha detto il direttore artistico Carlo Conti in conferenza stampa rispondendo alle domande di una giornalista. Ribadendo: «Io scelgo le canzoni, indipendentemente da chi le canta, io scelgo solo le canzoni» a chi gli faceva notare che la poca presenza femminile è un elemento non di questa edizione ma di tutte le edizioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una spiegazione che ha subito acceso il dibattito: è una questione di "qualità dei brani" ricevuti o il mercato sta penalizzando le artiste?

Addio a Valeria Fedeli: il cordoglio bipartisan e l’eredità di una ministra che ha acceso il dibattito su scuola e genderCamera ardente in Campidoglio, da Meloni a Schlein il cordoglio bipartisan per una figura centrale della sinistra riformista Si è spenta all’età di...

Manna: «Il Var sta penalizzando gli arbitri, forse è il caso che il calcio italiano ragioni su quel che sta accadendo»Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Radio Crc, partner del Napoli.

Temi più discussi: Per una spiegazione chiara e semplice meglio chiedere all'AI che seguire i talk-show; Per brevità, consigliori Robert Duvall, e la spiegazione esatta del capitalismo familiare italiano; Il rapitore di Bergamo e la delirante spiegazione: La piccola pareva un peluche; DOCUFILM SACRO CUORE A GENOVA – Ufficio Catechistico.

L’assurda strage dei cacciatori ora ha una spiegazione: uno dei 3 era… (1 / 2)Vediamo che cosa è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto importante i dettagli sono stati appena resi noti qualcosa di assurdo. donna.fidelityhouse.eu

Per una spiegazione chiara e semplice meglio chiedere all'AI che seguire i talk-showSu alcune questioni spinose, come il referendum sulla giustizia, sarebbe meglio che chi ha poco tempo si tappi occhi e orecchie e si faccia aiutare dall'intelligenza artificiale. Per quanti errori pos ... ilfoglio.it

«Voglio una spiegazione subito», chiede Odile a Ettore dopo un acceso confronto, e da lì parte tutto. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 febbraio 2026, la tensione tra i personaggi è palpabile. Umberto non riesce a togliersi dalla testa il co - facebook.com facebook

La definizione di winning play: lo sfondamento subito da Austin Reaves nell'ultimo quarto nella vittoria dei Lakers contro i Clippers, che JJ Redick ha definito «la giocata della partita.» x.com