Una pesarese a Sanremo Regina Maria Antonietta | Ansia? No bellissimo

"Ansia? No, semmai emozione ma è andata benissimo, direi". Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, nata a Pesaro il 26 agosto 1987, ha commentato così il suo esordio a San Remo, avvenuto l’altra sera quando assieme al compagno di vita e di palcoscenico (in questa occasione), Giovanni Imparato (in arte Colombre, 44 anni da compiere, senigalliese), hanno tenuto il palco con ritmo, disinvoltura, carattere. Per la sezione Campioni i due hanno presentato il brano "La felicità e basta". Una performance ritmata e con echi roccheggianti, che ha conquistato la platea. Alla fine, la soddisfazione: "E’ stato bellissimo, è andata benissimo", ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo: “Non spettacolizzeremo l’amore”La felicità e basta è il brano che Maria Antonietta e Colombre porteranno a Sanremo.

L'amore tra Maria Antonietta e Colombre nato da una corda di chitarra rotta. A Sanremo insieme, ma litighiamo solo per una cosaLa coppia marchigiana in gara con La felicità e basta: tutto iniziò a una festa nel 2010. Lei esperta di Medioevo, lui professore: i retroscena di un legame artistico e sentimentale che sfida i para ... msn.com

