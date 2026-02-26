' Una disubbidienza straordinaria' in scena lo spettacolo con Nadia Casamassima

Il Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro ospita lo spettacolo 'Una disubbidienza straordinaria', inserito nella stagione ‘Totem’ di Teatro Nucleo. La rappresentazione, creata da Iac Centro arti integrate, debutta giovedì 5 marzo alle 10 con una matinée dedicata alle scuole e prosegue venerdì 6 alle 20. L’evento coinvolge il pubblico con una narrazione intensa e coinvolgente.

La nuova edizione della stagione ‘Totem’ di Teatro Nucleo ha inizio con 'Una disubbidienza straordinaria' di Iac Centro arti integrate, in scena al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro, giovedì 5 marzo alle 10 in matinée per le scuole e venerdì 6 alle 20.30 aperto a tutta la cittadinanza. 'Una disubbidienza straordinaria' è la storia di Carlotta, tratta dal testo di Elsa Morante ‘Canzone finale della stella gialla detta pure la Carlottina’, che con leggerezza e profondità è un inno all’allegria anarchica. Un giorno Carlotta, ragazzina ariana, di fronte all’ordinanza di portare la stella gialla per tutti i Giudei, risponde con una disubbidienza straordinaria: da quel giorno uscirà di casa con la stella gialla in petto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

