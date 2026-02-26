Stavo dipingendo la mia credenza. Non lei. nel quadro raffiguravo la mia credenza. Nell’istante che ho smesso, la credenza si è rotta. E’ collassata su se stessa. Sono rimasti solo cumuli di legname. A quel punto ho fatto un quadro su quei rottami. Non ci crederete, ma su Ebay l’ho venduto per 150 euro. Compratore anonimo? Ma chi può dirlo! Sì! Anonimo Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una credenza rotta che diventa un quadro

