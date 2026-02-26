un video presenta i doppiatori dei protagonisti di crimson desert

Un nuovo video ufficiale di Pearl Abyss mostra i doppiatori dei personaggi principali di Crimson Desert. Nel filmato vengono presentate le voci dei tre protagonisti e vengono mostrati alcuni momenti delle sessioni di registrazione in studio. Il video offre uno sguardo dietro le quinte del processo di doppiaggio, con immagini degli attori mentre lavorano sui loro ruoli.

Un nuovo video ufficiale di Pearl Abyss porta gli appassionati dietro le quinte del doppiaggio di Crimson Desert, presentando le voci dei tre protagonisti principali e mostrando come gli attori abbiano lavorato in studio per dare vita ai personaggi. Non si tratta di un semplice trailer promozionale, ma di un approfondimento che mette al centro il processo creativo, l’interpretazione e la costruzione emotiva dei ruoli. Il filmato conferma anche un aspetto importante della produzione: tutte le lingue del gioco sono doppiate da attori reali, senza ricorrere all’intelligenza artificiale. Crimson Desert è un open-world action-adventure ambientato nel continente di Pywel. 🔗 Leggi su Game-experience.it

