un olivo in ricordo di rosario morto un anno fa a 17 anni

Sabato 28 febbraio, alle ore 16, nel parco di piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano, sarà messo a dimora un olivo in ricordo di Rosario Evalto ad un anno dalla sua tragica e prematura scomparsa a soli 17 anni dovuta ad un incidente stradale. L'iniziativa è stata promossa dalla famiglia di Rosario in collaborazione con il Comune. Ai piedi dell 'Olivo di Rosario' sarà apposta una targa in memoria del giovane. Alla cerimonia, oltre ai familiari, interverranno il sindaco Giordano Del Chiaro e il parroco Don Damiano Pacini. "La scomparsa di Rosario è stata una grande tragedia per la nostra comunità - afferma il sindaco Giordano Del Chiaro -...

