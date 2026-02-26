Un lupo in paese | paura per alcuni residenti

Lo hanno visto aggirarsi nel parcheggio di ingresso del paese di Batignano. Un lupo (o un ibrido), sicuramente un predatore pericoloso. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì: l’animale si aggirava tra le auto e a poca distanza dalle abitazioni che si trovano alla periferia del borgo. Una donna, alla vista del predatore, è scappata immediatamente e ha dato l’allarme. In zona c’era anche un uomo che stava portando a passeggiare il cane. Si è messo ad urlare e l’animale se n’è andato. Il lupo infatti si stava avviando proprio verso l’uliveto che costeggia il borgo, forse in cerca di cibo o di un riparo per la notte. E ha passato anche un punto di snodo nevralgico del paese dove passano molte persone anche a piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

