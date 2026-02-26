Un Ditonellapiaga di Sanremo | elogio della cantante fuori dal coro e che non salirà sul podio…

Una delle canzoni più discusse di questa edizione di Sanremo è “Che fastidio!” di Ditonellapiaga, un brano technopop che si distingue per il suo modo diretto di affrontare le piccole irritazioni quotidiane. La cantante, nota per il suo stile fuori dagli schemi, propone un testo che mette in fila situazioni e persone che infastidiscono, catturando l’attenzione di chi ascolta. La canzone si fa notare anche per il suo tono schietto e ironico.

Sicuramente uno dei brani sanremesi destinati a durare è “ Che fastidio! ” di Ditonellapiaga (nome d’arte della ventinovenne Margherita Carducci), un tormentone technopop che rifà il verso a “ Nuntereggaepiù ” di Rino Gaetano, elencando cose, persone e situazioni che le danno veramente fastidio. “Ho solo qualche osservazione. Un pensiero mio. La moda di Milano (che fastidio!) Lo snob romano (che fastidio!) Il sogno americano (che fastidio!) E il politico italiano (che fastidio!) La musica tribale (che fastidio!) I cani alle dogane (che fastidio!) E il corso di pilates mi deprime, il pranzo salutare (che schifo!)”. Critiche ad aspetti sociali ma anche riferimenti al privato: “Stasera vado a una festa la solita farsa e non m’interessa (che fastidio!). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

