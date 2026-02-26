Un defibrillatore per la squadra a cavallo della polizia

Da ieri le pattuglie a cavallo della Polizia dispongono di un defibrillatore, migliorando la capacità di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza. L'aggiornamento mira a garantire interventi più tempestivi e sicuri, rafforzando la presenza sul territorio e la tutela dei cittadini durante le operazioni di vigilanza. La dotazione si inserisce in un progetto di potenziamento delle risorse disponibili per le forze dell'ordine.

Da ieri le pattuglie a cavallo della Polizia sono dotate di un defibrillatore per una sempre più efficace gestione delle emergenze a garanzia della sicurezza e della salute dei cittadini. Gli agenti della squadra a cavallo dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Firenze: va in pensione l’agente Egidio, cavallo della polizia municipaleFIRENZE – L’agente Egidio va in pensione: da dieci anni faceva parte delle pattuglie della Polizia Municipale a cavallo di Firenze.

Egidio, il cavallo della Polizia municipale va in pensione dopo 10 anniFirenze, 22 dicembre 2025 – Dopo dieci anni trascorsi al servizio della città, “nonno” Egidio, il cavallo più anziano della Polizia municipale di...

Milano polizia a cavallo

Temi più discussi: Idoneità allo sci alpino agonistico in giovane atleta portatore di defibrillatore: superato a Padova il muro del suono della Cardiologia dello Sport Italiana; Sciatore con defibrillatore cardiaco abilitato alle gare: il primo caso in Italia a Padova; Prima idoneità agonistica allo sci per atleta con defibrillatore: Gareggia e ha vinto anche molte gare; PADOVA | IDONEITA’ SPORTIVA, PRIMO CASO IN ITALIA CON DEFIBRILLATORE.

Un bravo per imparare a salvare una vita con il defibrillatoreDa cuore a cuore scaricabile sulle piattaforme di streaming è il nuovo inno dell'impegno nel salvare vite umane attraverso il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore. (ANSA) ... ansa.it

Tre defibrillatori per la Polizia locale. Aumenta l’esercito dei soccorritoriAl via il progetto Pattugliamo con il cuore a Cesenatico: 3 nuovi defibrillatori installati sulle auto della Polizia Locale grazie all'accordo con l'AUSL Romagna. livingcesenatico.it

Guidonia. Un defibrillatore in regalo per la squadra di calcio a 5 di La Botte Il dono delle associazioni “Nati per Lottare OdV” e “Anna Bertucci”: iniziativa promossa dall’Avis Comunale di Guidonia Montecelio. Appuntamento con la solidarietà quello in program - facebook.com facebook

Quattordici mesi dopo il malore in campo, Edoardo Bove torna a giocare. Il calciatore che ha rescisso con la Roma a gennaio è diventato poi un nuovo giocatore del Watford, squadra di Championship inglese. E proprio oggi, nei minuti finali della gara fuori c x.com