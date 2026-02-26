"Condividere", in anteprima a Vimodrone il corto per ricordare Amanuel Agrasta, il 18enne pronipote di Lino Banfi che si tolse la vita nel 2023 e dedicato all’omonima Fondazione che si occupa di disabili cognitivi. Il celebre attore è la voce narrante del film e sarà ospite d’onore in città. "Da una tragedia nasce un messaggio di responsabilità, memoria e attenzione verso gli altri", spiega la famiglia che alle esequie del ragazzo aveva chiesto a tutti una donazione per la realtà no profit, "Il modo migliore di ricordare Amanuel". L’appuntamento è per domani sera, ma si potrà seguire l’evento solo in streaming, il link è disponibile sui canali social del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un corto per Amanuel Agrasta: "Il dolore diventa gesto d’amore"

Leggi anche: Dal dolore nasce un gesto d’amore. Un’ambulanza in ricordo di Beppe

Leggi anche: “Il dolore è duro per tutte le figlie”: adotta la gatta della mamma morta, il felino fa un gesto d’amore che scalda Tiktok

Discussioni sull' argomento Un corto per Amanuel Agrasta: Il dolore diventa gesto d’amore; Vimodrone, un film per Amanuel: la memoria che sostiene l’autonomia e l’inclusione; Un cortometraggio in ricordo di Amanuel: Lino Banfi ospite d’eccezione e voce narrante; Il mago del Cremlino, il cast del film dove Jude Law interpreta Putin. FOTO.