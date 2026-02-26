Un ciclo di incontri su salute e benessere | Per prenderci cura di noi con buonsenso
Un ciclo di conferenze su aspetti fondamentali della nostra vita: salute e benessere, visti nel loro evolversi nel corso dei secoli. Un progetto della “Scuola d’Arme Gens Innominabilis” di Castell’Arquato (un gruppo di persone unite dalla passione per la scherma storica medievale) sostenuto dalla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Benessere, prevenzione e consapevolezza: al via un ciclo di incontriSi parte nella sala Verdi ad Albignasego il 14 gennaio alle 20,45 con “Dieta mediterranea e cucina italiana.
Benedetta Rossi, l’intervento alla tiroide: “Spesso ci sentiamo invincibili, dobbiamo prenderci cura di noi stesse”Benedetta Rossi la scorsa estate aveva annunciato di essersi sottoposta ad un intervento alla tiroide, mostrandosi sui social poco dopo l’operazione...
Temi più discussi: Leggiamo insieme, al via un nuovo ciclo di incontri per bambini in età prescolare; Riprendono gli incontri di Famtalk con il ciclo Stare al gioco - Creare connessioni quando parlarsi è difficile; FLC CGIL Sicilia, al via un ciclo di incontri per valorizzazione il personale ATA; Quartu Social Café, al via la III edizione del ciclo di incontri dedicato alla cultura contemporanea.
Marcianise, concluso il ciclo di incontri sulla legalità per gli studenti dell’IC Aniello CalcaraScopri tutti i dettagli riguardo Marcianise, concluso il ciclo di incontri sulla legalità per gli studenti dell’IC Aniello Calcara . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
Montopoli, al via il Caffè Alzheimer: al via un ciclo di incontri per affrontare la malattiaAl via un ciclo di incontri dedicati a chi soffre di Alzheimer e a chi si prende cura di loro. La Cooperativa Sociale La Pietra D’Angolo in collaborazione ... gonews.it
Webinar Upel sul ciclo di vita degli eventi: due incontri formativi il 5 e 12 marzo. - facebook.com facebook
Ieri sera è iniziato a Francoforte il ciclo di incontri dedicati a #GraziaDelledda100. Sono intervenuti il Presidente di ISRE Stefano Lavra, Cinzia Marongiu, Marzia Vacchelli e Renate Kuen. Gran finale con la visione della piéce teatrale "Quasi Grazia" di M.Fois c x.com