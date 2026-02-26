un cibo per ogni cantante cosa offre sanremo 2026

Il Festival della canzone italiana sembra oggettivamente noioso, quest’anno. Divertiamoci noi, con l’appuntamento delle gastropagelle sui cantanti in gara Ci sono diversi segnali che ci indicano che la ristorazione attraversa una crisi di identità segnata dal mutare delle esigenze di lavoratori, dallo spaesamento dei clienti e dalla stanchezza che inizia a trasmetterti il cibo per come continuiamo a mostrarcelo. È l’era delle canzonette nella gastronomia. I giganti vengono smantellati, i piccoli non considerati e i mediocri avanzano. Ma quanto è Sanremo tutto questo? O forse è meglio dire quanto tutto questo è Sanremo? Il Festival arriva al 2026 con una nuova battuta d’arresto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Sanremo 2026, i big tutti in posa e scoppia il caso sul cantante: cosa si nota nella foto di gruppoManca ormai una settimana all’apertura del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti, in calendario dal 24 al 28 febbraio, e come da tradizione...

Max Pezzali sarà a Sanremo 2026 ma non all’Ariston, ecco cosa farà l’ex cantante degli 883 (i fan sognano la reunion con Repetto)Il Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di un protagonista d’eccezione, ma per vederlo non bisognerà guardare verso il palco del Teatro Ariston,...

Ditonellapiaga – La Morositas Un mix divertente tra la spigolosità della liquirizia che si perde nello zucchero e questa meccanica gommosa che ti fa smascellare per un po'. Puoi anche mangiarne due di ...

