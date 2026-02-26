Un arresto per l’omicidio di Livorno | ucciso in via Grande persona portata in questura

Un uomo è stato portato in questura dopo un episodio di violenza avvenuto in via Grande, nel centro di Livorno. La vittima, di 56 anni, è stata trovata morta all’interno di un appartamento che ospita uno studio di commercialista. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere elementi utili. La zona è stata delimitata per le verifiche di rito.

Livorno, 26 febbraio 2026 – Una persona è stata portata in questura per l’omicidio di un uomo di 56 anni avvenuto nell’appartamento che ospita lo studio di un commercialista. Dopo l’omicidio, avvenuto con una coltellata, il killer era stato visto fuggire incappucciato e con occhiali da sole verso il porto. Una fuga precipitosa. La polizia si è messa subito sulle tracce dell’aggressore intercettando il giovane, che è stato interrogato negli uffici della questura di via Fiume. Intanto, in via Grande ci sono molti agenti di polizia e polizia municipale, oltre che al medico legale e a un’ambulanza della Svs Pubblica Assistenza. La persona uccisa sarebbe stata assalita con il coltello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

