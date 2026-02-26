Umberto Orsini e Franco Branciaroli in esclusiva regionale a Bari con I ragazzi irresistibili

Dal 4 all’8 marzo, il Teatro Piccinni di Bari ospiterà in esclusiva regionale la commedia I ragazzi irresistibili, interpretata da Umberto Orsini e Franco Branciaroli sotto la regia di Massimo Popolizio. La rappresentazione, tratta dall’opera di Neil Simon, vede i due attori protagonisti impegnati in un’interpretazione che promette di coinvolgere il pubblico con la loro presenza sul palco.

Dal 4 all’8 marzo al Teatro Piccinni, in esclusiva regionale, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, con la regia di Massimo Popolizio, sono protagonisti de I ragazzi irresistibili di Neil Simon, traduzione di Masolino D’Amico e con la regia di Massimo Popolizio. La storia di due anziani attori di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono "I ragazzi irresistibili" al TonioloI due protagonisti della commedia di Neil Simon, giustamente giudicato uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, sono due...

Leggi anche: Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono al teatro Verdi "I ragazzi irresistibili"

Temi più discussi: Umberto Orsini e Franco Branciaroli sul palco del Teatro Massimo di Cagliari con I Ragazzi Irresistibili di Neil Simon; Agrigento, al teatro Pirandello I ragazzi irresistibili con Umberto Orsini e Franco Branciaroli; CeDAC / Prosa: Umberto Orsini e Franco Branciaroli ne I Ragazzi Irresistibili al Teatro Massimo di Cagliari; I ragazzi irresistibili: Orsini e Branciaroli tra ironia e malinconia.

Al Teatro Pirandello arrivano I ragazzi irresistibili con Umberto Orsini e Franco BranciaroliAgrigento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale 2025-2026. Il palcoscenico del Teatro Pirandello si accende per I ragazzi irresistibili, l’esilarante e r ... scrivolibero.it

UMBERTO ORSINI / FRANCO BRANCIAROLI - I RAGAZZI IRRESISTIBILII due protagonisti della commedia di Neil Simon, giustamente giudicato uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia ... mentelocale.it

"I Ragazzi irresistibili" di Neil Simon inaugura Teatro No Limits a Cagliari. Umberto Orsini e Franco Branciaroli protagonisti al Teatro Massimo per stagione Cedac #ANSA x.com

The drama TRIFOLE / TRIFOLE: LE RADICI DIMENTICATE starring Ydalie Turk, Umberto Orsini & Margherita Buy has been released on DVD & Blu-ray https://www.theentertainmentfactor.com/2026/02/trifole-2024-new-dvd-bluray.html #dvd #bluray #trifole #m - facebook.com facebook