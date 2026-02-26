Ecco le ultime notizie sulla Juventus, con aggiornamenti in tempo reale. Si parla di possibili movimenti di mercato e di decisioni recenti che coinvolgono i giocatori. La situazione attuale riguarda anche i provvedimenti disciplinari presi dalla UEFA e le eventuali conseguenze per la squadra. Restate sintonizzati per tutte le novità più recenti sul club.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 febbraio 2026. Espulsione Kelly, la UEFA spiega la decisione di arbitro e VAR: ecco il motivo che ha portato al cartellino rosso del difensore bianconero. Ore 15.19 – Espulsione Kelly, la UEFA spiega la decisione di arbitro e VAR: ecco il motivo che ha portato al cartellino rosso del difensore bianconero Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Osimhen può arrivare davvero? La UEFA spiega il rosso a Kelly

Espulsione Kelly, la UEFA spiega la decisione di arbitro e VAR: ecco il motivo che ha portato al cartellino rosso del difensore bianconeroOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Ultimissime Juve LIVE: Tonali resta il grande sogno, solo così può arrivare Frattesi a gennaioPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Temi più discussi: Osimhen ritrova la Juve e il futuro di Vlahovic: le ultime da Di Marzio; La Juve rimonta il Gala e si illude, poi crolla ai supplementari: Spalletti è fuori dalla Champions; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni; Victor Osimhen chiama la Juventus: Sarebbe un privilegio giocare lì.

Osimhen non esulta dopo il gol alla Juventus: il motivo è... SpallettiL'attaccante nigeriano, a secco di gol nel match d'andata, ha realizzato la rete del definitivo 3-1 all'Allianz Stadium che ha consentito alla compagine turca di superare i play-off della massima ... fantacalcio.it

Osimhen alla Juventus nel 2026/2027: cosa c’è di vero, percentuali e uno strano retroscenaOsimhen alla Juventus: è questo il sogno dei tifosi bianconeri in vista della prossima sessione del mercato estivo. fantamaster.it

Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com

Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook