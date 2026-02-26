Ultimi ritoccchi poi piazzetta Bra Molinari tornerà a disposizione dei cittadini

Nelle prossime settimane verranno completati gli ultimi interventi di sistemazione che restituiranno alla città una piazzetta Bra Molinari completamente riqualificata. Il progetto, nato per valorizzare uno degli scorci più suggestivi del centro storico di Verona, punta a trasformare l'area in un luogo più attrattivo, adatto alla sua importanza e ad una adeguata fruibilità. Il cantiere procederà per step successivi per ridurre al minimo i disagi e garantire una finitura ottimale. Pulizia del parapetto: da giovedì 26 febbraio, i tecnici di Amia interverranno per alcuni giorni per la pulizia e il ripristino del parapetto lungo l’Adige che delimita la piazza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

