UFFICIALE! LA RAI SI PRENDE I MONDIALI DI CALCIO 2026 | MASSIMA ESPOSIZIONE

La Rai ha ottenuto i diritti esclusivi per trasmettere le partite dei Mondiali di Calcio 2026, garantendosi la massima copertura dell’evento. La rete pubblica trasmetterà le partite più importanti, indipendentemente dalla partecipazione della nazionale italiana. Questa acquisizione rappresenta un impegno significativo nel portare lo sport più seguito al pubblico italiani, offrendo un’ampia visibilità alle partite del torneo.

La Rai si prende in esclusiva un ricco pacchetto di match dei Mondiali di Calcio 2026. Con o senza l'Italia in campo, Rai1 trasmetterà le partite più attese del massimo evento sportivo. La Rai ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro per 35 partite della Coppa del Mondo Fifa 2026, incluse l'apertura, le partite dell'Italia, le semifinali e la finale, più i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare. Trasmetterà almeno 32 partite su Rai1 e offrirà highlights e clip di tutte le partite su programmi, notiziari e social.

Alla Rai il pacchetto di diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio 2026. La coperturaCon un comunicato apparso sul sito del proprio ufficio stampa, la Rai ha annunciato di aver acquistato la parte relativa ai diritti tv in chiaro dei...

Leggi anche: Mondiali 2026 di calcio, diritti tv in chiaro alla Rai (ma non per tutte le partite)

Mondiali di calcio sulla Rai, 35 partite della Coppa del Mondo in chiaro: arriva l'annuncio ufficiale«A seguito della procedura di gara per l'assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo Fifa 2026, Rai si ... msn.com

Mondiali 2026, Rai si aggiudica i diritti per 35 partite in chiaro (in esclusiva)L'Italia di Gattuso ancora non ha guadagnato sul campo la qualificazione ai prossimi Mondiali (playoff a fine marzo) ma la Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di ... ilmattino.it

