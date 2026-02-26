Uefa i conti | allarme Italia la A cresce meno di tutti E la Ligue 1 ci supera al botteghino

Da gazzetta.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sta malissimo il calcio europeo, l’Italia invece così così. Per la prima volta in cinque anni i 700 club di prima divisione di tutti i campionati hanno generato un utile operativo (al lordo di trasferimenti, cessioni, finanziamenti e imposte), seppur lontano dal risultato conseguito prima della pandemia. Nel 2018 il profitto era stato di 0,6 miliardi di euro, l’anno successivo s’era sfiorato il miliardo, per il 2025 siamo attorno al mezzo miliardo. Undici club hanno registrato utili operativi superiori a 50 milioni di euro: Real Madrid, Inter e Manchester United ai primi tre posti di questa classifica. Le perdite più gravi sono del Chelsea e di tre club francesi: Lione, Marsiglia, Strasburgo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

uefa i conti allarme italia la a cresce meno di tutti e la ligue 1 ci supera al botteghino
© Gazzetta.it - Uefa, i conti: allarme Italia, la A cresce meno di tutti. E la Ligue 1 ci supera al botteghino...

Ranking UEFA, allarme Italia: crollo al quinto posto. Serve la rimonta per la Champions extraAlisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a...

Leggi anche: L’Italia supera la Spagna nel Ranking Uefa: è lotta con la Germania per il posto extra in Champions

Discussioni sull' argomento Allarme Lautaro, l’Inter protesta con la Uefa: se quella paura viene confermata…; Violazione Fair Play Finanziario, UEFA pronta a punire la Juventus: dalla semestrale le indicazioni sui possibili rischi; Ranking Uefa, allarme Italia: la corsa per il posto extra in Champions si complica; Pronostico Real Madrid-Benfica: Mbappé E Vinícius Per Chiudere I Conti Al Bernabéu.

Truffe online, nuovo allarme: finti messaggi svuotano i conti. Ecco come difendersiFinti pedaggi e bonifici sospetti: Autostrade e UniCredit lanciano l’allarme per una nuova ondata di truffe digitali sempre più sofisticate e pericolose Le truffe digitali tornano a colpire, e questa ... panorama.it