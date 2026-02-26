UE si propone membro fondatore della commissione per i risarcimenti a Kiev

L’Unione europea ha annunciato la creazione di una commissione dedicata ai risarcimenti per Kiev. La commissione avrà il compito di esaminare le richieste di indennizzo legate ai danni subiti nella regione. Il suo obiettivo è valutare le domande e gestire le pratiche di risarcimento in modo organizzato. La decisione rientra in un piano più ampio di assistenza per la città.

BRUXELLES – La Commissione europea ha adottato una proposta per consentire all'Ue di diventare membro fondatore della commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra all'Ucraina. La proposta – si legge in una nota dell'esecutivo comunitario – dovrà ora essere approvata dai Paesi membri e dal Parlamento Ue. La commissione, istituita il 16 dicembre scorso a L'Aja sotto l'egida del Consiglio d'Europa, sarà competente per esaminare, valutare e decidere sulle domande di risarcimento relative a danni, perdite e lesioni causati dalla Russia in Ucraina e alla popolazione ucraina. "Se si inizia una guerra, si paga il conto. E mentre l'invasione su vasta scala dell'Ucraina entra nel suo quinto anno, il prezzo dell'aggressione russa non fa che aumentare", ha dichiarato l'Alta rappresentante, Kaja Kallas.