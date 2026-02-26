Ucraina Russia attacca Kiev e altre città Oggi nuovi colloqui in Svizzera

(Adnkronos) – Notte di raid russi in Ucraina a poche ore dai colloqui con gli Stati Uniti e in Svizzera per cercare una via d’uscita alla guerra. Kiev e altre grandi città sono state colpite da un nuovo massiccio attacco russo con droni e missili balistici. Nella capitale tre i quartieri colpiti, ha riferito stamattina. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ucraina, la Russia lancia il missile balistico ipersonico Oreshnik su Leopoli

Video Ucraina, la Russia lancia il missile balistico ipersonico Oreshnik su Leopoli

