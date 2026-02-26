Ucciso nello studio di un commercialista l’agguato in centro a Livorno | l’aggressore fermato al porto

Un uomo di 56 anni è stato accoltellato all’interno di uno studio di commercialisti nel centro di Livorno. L’aggressore è stato fermato poco dopo al porto della città. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’episodio, che ha suscitato grande attenzione tra i residenti. La scena si è svolta in un momento di normale attività quotidiana, lasciando tutti sorpresi per quanto avvenuto.

È caccia al killer di un uomo di 56 anni, ucciso con due coltellate all’interno dello studio di commercialisti nel centro di Livorno. La vittima, che non sarebbe il titolare dello studio, è stata subito soccorsa dai volontari della Sos e dal medico del 118, ma è morto durante l’intervento dei sanitari che hanno tentato invano di rianimarlo. Un testimone ha raccontato di aver visto un uomo «travisato» con un cappuccio in testa scappare dal palazzo in cui è avvenuto l’omicidio. Sul posto sono arrivare le volanti della polizia, gli agenti della Scientifica, il medico legale e il personale della Polizia locale. Mentre la polizia continua a lavorare nello studio di commercialisti, un uomo sospettato dell’aggressione è stato portato negli uffici della polizia in via Fiume. 🔗 Leggi su Open.online

