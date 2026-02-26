Uccise Sharon a coltellate Condannato all’ergastolo I Verzeni | Lei vive in noi

BERGAMO Ergastolo per Moussa Sangare, 31 anni, originario del Mali, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa con cinque coltellate a Terno d’Isola, in via Castegnate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Riconosciute dalla Corte d’Assise di bergamo le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e dei futili motivi, con pieno accoglimento dell’impianto accusatorio. Sono le 17.52 quando la Corte (presidente Ingrascì, a latere il collega Longobardi) rientra dopo oltre cinque ore di camera di consiglio. In aula c’è tensione. I giudici accolgono la richiesta del pm Emanuele Marchisio: "Ha ucciso per noia e per soddisfare il suo ego". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

