uccise e fece a pezzi il collega chiesto processo immediato per dmytro shuryn

È stato richiesto un processo con giudizio immediato per Dmytro Shuryn, un uomo di 32 anni coinvolto in un episodio violento nei confronti di un collega. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità e della comunità, portando all'apertura di un procedimento penale. La decisione di procedere in questa modalità sarà ora valutata dal giudice competente, che dovrà stabilire i passaggi successivi.

Omicidio volontario aggravato dai futili motivi, vilipendio ed occultamento di cadavere anche essi aggravati dalla finalità di celare la morte i reati contestati dall’Ufficio guidato dal procuratore Claudio Cicchella. La “lunga e meticolosa” attività investigativa ha coinvolto, a più livelli, diverse forze dell’ordine coordinati dalla Procura che in una nota sottolinea come “le indagini, svolte in maniera serrata, hanno permesso di raccogliere prove e consolidare l’impianto accusatorio nel termine di sei mesi e, quindi, hanno consentito di esercitare l’azione penale nelle forme del giudizio immediato”. Il cadavere di Sagor Bala venne sezionato e chiuso in un sacco, poi trovato in un’area non distante dalla casa dell’indagato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

