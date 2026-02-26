Ubriaco al volante provoca un incidente | a Fondi debutta l’alcolock Cos’è e come funziona

Fondi, 26 febbraio 2026 – A poche ore dall’obbligatorietà in auto dell’alcolock per i conducenti condannati per guida in stato d’ebbrezza, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a rendere le strade cittadine più sicure, gli agenti della Polizia Locale di Fondi, coordinati dal Dirigente Dott. Vincenzo Leone, hanno denunciato un 49 enne sorpreso al volante senza patente, senza revisione, senza assicurazione e, soprattutto, con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. L’accertamento è scattato lungo un’arteria provinciale attenzionata dalle autorità competenti dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha causato un incidente con gravi danni ad altre due auto in sosta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ubriaco al volante, provoca un incidente: denuncia e ritiro della patenteSAN VITO DEI NORMANNI – È di due denunce e di cinque segnalazioni all'autorità amministrativa, il bilancio di un servizio straordinario di controllo...

Rivolta d'Adda, ubriaco al volante provoca un incidente: denunciato 29enne milaneseRivolta d’Adda (Cremona), 23 gennaio 2026 - E’ salato il conto dell’ultimo dell’anno per un 29enne milanese, che all'alba del primo gennaio, con un...

Temi più discussi: Paura a Città di Castello vicino Perugia, un uomo si mette al volante ubriaco e provoca tre incidenti; Alla guida dell’auto ubriaco, provoca un incidente; Pomezia, resta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato: salvata in extremis; Ubriaco al volante con un tasso alcolemico 4 volte sopra il limite di legge provoca incidente: 36enne romeno condannato a nove mesi.

Ubriaco al volante, provoca un incidente: a Fondi debutta l’alcolock. Cos’è e come funzionaFondi, 26 febbraio 2026 – A poche ore dall’obbligatorietà in auto dell’alcolock per i conducenti condannati per guida in stato d’ebbrezza, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a rende ... ilfaroonline.it

Ubriaco al volante con la figlia, provoca un frontale e innesca la carambola fra 3 auto: feriti alle porte di RomaHa provocato un incidente frontale con la figlia minorenne a bordo perché si era messo ubriaco alla guida, ma solo per un caso fortunato non ci sono state conseguenze gravi. È ... ilmessaggero.it

ROMA – NCC ubriaco investe un 79enne e fugge. Testimoni lo inchiodano Al conducente del veicolo è stata ritirata la patente Ubriaco al volante di un van Ncc si è scontrato con un anziano che era in sella a un motorino e poi è scappato. A inchiodarlo sono st - facebook.com facebook

Sorpreso ubriaco al volante, patente ritirata, poi ripreso al volante nella stessa notte: revoca definitiva x.com