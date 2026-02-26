Ubaldo Pantani da Lapo Elkann all' incrocio con l' ex storica Virginia Raffaele

Al Festival di Sanremo, il comico toscano ha fatto il suo debutto dopo il ritiro di un altro artista. La sua performance ha attirato l'attenzione del pubblico con un'imitazione che è diventata subito uno dei momenti più commentati della serata. La sua presenza sul palco si inserisce in un contesto di cambiamenti tra gli interpreti di questa edizione.

Questa sera Ubaldo Pantani calca il palcoscenico del Festival di Sanremo 2026 in veste di co-conduttore della terza serata, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. Questa partecipazione rappresenta un traguardo significativo per un artista che ha saputo evolversi da caratterista a conduttore versatile, mantenendo una presenza costante nel panorama televisivo attuale come ospite fisso al tavolo di Che tempo che fa e giurato nel game show Freeze - Chi sta fermo vince!. Scopriamo insieme il percorso professionale, i dettagli della carriera e della vita privata di uno degli imitatori più apprezzati d'Italia. Sul palco di Sanremo lo vedremo principalmente nei panni di Lapo Elkann, anche se a un certo punto tornerà se stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ubaldo Pantani da Lapo Elkann all'incrocio con l'ex storica Virginia Raffaele Ubaldo Pantani, la lunga storia (finita) con Virginia RaffaeleQuando si parla di imitatori, spesso restano impressi i volti che diventano iconici, gli sketch virali, le battute che entrano nel linguaggio comune. Chi è l’ex importante di Virginia Raffaele, l’imitatore Ubaldo Pantani Ubaldo Pantani è noto per la sua storia d’amore con l’imitatrice Virginia Raffaele. Temi più discussi: Pantani Lapo? Ci telefoniamo e parliamo di Juve; Sanremo 2026, Ubaldo Pantani co-conduttore al posto di Andrea Pucci: dovrebbe vestire i panni di Lapo Elkann; Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann co-conduttore a Sanremo: la proposta di Carlo Conti a CTCF; Ubaldo Pantani, 'il mio Lapo da personaggio a maschera'. Ubaldo Pantani: «Il mio Lapo? Dice cose che gli altri non oserebbero dire. Tonio Cartonio si risentì per la mia imitazione, ma gli ho chiesto scusa»Intervista al comico, che a Sanremo affianca Carlo Conti e Laura Pausini nella terza serata: «Il primo provino con Boncompagni: mi tenne mezz'ora a improvvisare. La Gialappa's mi diede un'ora per imit ... corriere.it Chi è Ubaldo Pantani co-conduttore della terza serata di Sanremo 2026: da Lapo Elkann ad Allegri e Buffon, tutte le sue parodie più celebriIl comico toscano noto per le sue parodie di personaggi famosi affiancherà Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it Oltre ai conduttori Carlo Conti e Laura Pausini, saranno sul palco, in veste di co-conduttori, anche la top model russa, Irina Shayk, e Ubaldo Pantani. Eros Ramazzotti con Alicia Keys, saranno, invece, gli ospiti della serata e duetteranno sulle note di “Aurora”, p facebook La guida della 3ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Irina Shayk, Ubaldo Pantani Finale delle Nuove Proposte Ospiti: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Paolo Sarullo (spazio bullismo), Fabio De Luigi, Virginia Raffaele Premio alla Carriera: Mogol Suzuki St x.com