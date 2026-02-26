Ubaldo Pantani chi è il co-conduttore di Sanremo chiamato al posto di Andrea Pucci

Stasera sul palco dell’Ariston, il ruolo di co-conduttore di Sanremo cambia volto, con un nuovo nome al posto di Andrea Pucci. La serata vede la presenza di Carlo Conti e Laura Pausini, che saranno affiancati da un ospite speciale. La scelta di questa persona si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti e novità per la manifestazione.

Questa sera, sul palco dell’Ariston, Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati di nuovo da alcuni co-conduttori. La prima è la modella Irina Shay k, mentre il secondo è l’attore e comico Ubaldo Pantani, che è stato chiamato a co-condurre il Festival di Sanremo dopo la rinuncia del comico Andrea Pucci, arrivata dopo lunghi giorni di polemiche e minacce. Originario di Querceto di Montecatini Val di Cecina e classe 1971, Ubaldo Pantani inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo in qualità di attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi e nel 1997 debutta sul piccolo schermo grazie al programma Macao, in onda su Rai 2. Negli anni successivi continua a lavorare in televisione, prendendo parte a programmi come Convenscion (2000) e Nessundorma (2003), ma è soprattutto grazie alla serie di programmi Mai dire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

