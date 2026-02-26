Stasera, sul palco dell’Ariston, si prepara a salire Ubaldo Pantani, che prenderà parte alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 come co-conduttore. Durante l’evento, Pantani interpreterà il suo personaggio più noto, Lapo Elkann, e discuterà di vari argomenti legati alla Juventus, con cui intrattiene conversazioni frequenti. La serata promette momenti di intrattenimento e scambio diretto con il pubblico presente.

Questa sera Ubaldo Pantani salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026 e c’è da giurare che vestirà i panni del suo personaggio più celebre, Lapo Elkann. Una presenza, quella di Pantani, che arriva in maniera un po’ rocambolesca, visto che prende il posto di Andrea Pucci, ritiratosi in seguito a polemiche. L’annuncio della sostituzione è arrivato in modo del tutto informale, senza comunicati ufficiali — semplicemente in diretta televisiva. Domenica scorsa, infatti, Carlo Conti era collegato con lo studio di Che Tempo Che Fa su NOVE quando, rivolgendosi a Fabio Fazio, ha lanciato una proposta inaspettata: portare il suo “Lapo” sul palco dell’Ariston, magari il giovedì sera. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ubaldo Pantani a Sanremo 2026: “Con Lapo Elkann ci sentiamo davvero, parliamo di Juve”

Sanremo 2026, Ubaldo Pantani co-conduttore al posto di Andrea Pucci: dovrebbe vestire i panni di Lapo ElkannA Sanremo 2026 arriva Ubaldo Pantani come conduttore in affiancamento nella terza serata di giovedì 26 febbraio, al posto di Andrea Pucci,...

Chi è Ubaldo Pantani co-conduttore della terza serata di Sanremo 2026: da Lapo Elkann ad Allegri e Buffon, tutte le sue parodie più celebriUn genio comico, a tratti incompreso, irriverente ma non ridondante (tranne nell'imitazione di Lapo): chi è Ubaldo Pantani, co conduttore di Sanremo...

Temi più discussi: Ubaldo Pantani co-conduttore a Sanremo 2026. L'annuncio di Carlo Conti a Che Tempo che Fa; Conti ospite di Fazio, 'chiama' Ubaldo Pantani come co-conduttore a Sanremo; Sanremo 2026, Ubaldo Pantani co-conduttore al posto di Andrea Pucci: dovrebbe vestire i panni di Lapo Elkann; Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann co-conduttore a Sanremo: la proposta di Carlo Conti a CTCF.

Ubaldo Pantani co-conduttore Sanremo 2026: chi è il comico e quali imitazioni lo hanno reso celebreDal lavoro in tv al palco dell’Ariston: chi è Ubaldo Pantani e perché il suo nome circola come Ubaldo Pantani co-conduttore Sanremo 2026, tra satira e ironia misurata televisiva contemporanea. notizie.it

Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della terza serata: l’ordine dei 15 Big, Eros Ramazzotti ospite, Ubaldo Pantani e Irina Shayk co-conduttori. Si apre con la finale ...Sul palco dell'Ariston tornano i Big e si decide il vincitore delle Nuove Proposte. Tra gli ospiti il duetto tra Eros e Alicia Keys ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Ubaldo Pantani co-conduttore della terza serata di Sanremo 2026: da Lapo Elkann ad Allegri e Buffon, tutte le sue parodie più celebri Di Davide Turrini x.com

L’esibizione degli altri quindici Big. Sul palco con Conti e Pausini ci sono Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Superospiti Eros Ramazzotti con Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi facebook