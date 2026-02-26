Una panoramica focalizzata sui talenti italo-americani attivi nelle leghe studentesche statunitensi nella stagione 2026, con approfondimenti su ruolo, numeri e contesto competitivo. Il profilo di ciascun atleta mette in evidenza progressi, responsi sul campo e dinamiche tra NCAA Division I, Junior College e NAIA, evidenziando la versatilità e le tappe chiave del percorso internazionale nel panorama universitario. Edoardo Cornelli, prossimo al Parma e già titolare in seconda base per Omaha University, è stato schierato come numero 2 nel lineup dei Mavericks. Il contributo si è evidenziato durante i successi contro Arizona e Western Michigan nel torneo dedicato al grande Tony Gwynn, disputato in California. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tyce Armstrong conquista il terzo grande slam nella storia del baseball

Leggi anche: Alcaraz vince a Melbourne ed è nella storia: può centrare il Grande Slam. Il rimpianto italiano è Musetti, non Sinner

Alcaraz batte Djokovic ed entra nella storia: più giovane Grande Slam di CarrieraCarlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open maschile, primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne Park.